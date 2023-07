Balade botanique pour novice Ayla Naturel – 16 Route de Saint-Bonnet-de-Rochefort Vicq, 11 juillet 2023, Vicq.

Vicq,Allier

Prendre le temps d’observer pour mieux comprendre. Partir à la découverte des plantes sauvages. Apprendre quelques règles de bonne pratique lors des cueillettes. Balade sur moins de 2km.

Places limitées, réservation par téléphone..

2023-07-11 19:30:00 fin : 2023-07-11 20:45:00. .

Ayla Naturel – 16 Route de Saint-Bonnet-de-Rochefort

Vicq 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Take the time to observe to better understand. Discover wild plants. Learn a few rules of good picking practice. Less than 2km walk.

Limited places, please reserve by phone.

Dedique tiempo a observar para comprender mejor. Descubra las plantas silvestres. Aprenda algunas reglas de buena práctica de recolección. Menos de 2 km a pie.

Las plazas son limitadas, reserve por teléfono.

Sich Zeit nehmen, um zu beobachten und zu verstehen. Auf Entdeckungsreise gehen, um wilde Pflanzen zu finden. Lernen Sie einige Regeln der guten Praxis beim Sammeln. Spaziergang von weniger als 2 km Länge.

Begrenzte Plätze, Reservierung per Telefon.

