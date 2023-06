Relaxation en groupe – Lâcher prise Ayla Naturel – 16 route de Saint-Bonnet-de-Rochefort Vicq Catégories d’Évènement: Allier

Vicq Relaxation en groupe – Lâcher prise Ayla Naturel – 16 route de Saint-Bonnet-de-Rochefort Vicq, 4 juillet 2023, Vicq. Vicq,Allier Nous commencerons par faire connaissance, puis je vous expliquerais le détail du déroulement de la séance… autour d’une boisson.

Nous appliquerons quelques points d’acupression qui facilitent la détente, diminuent le stress…

Réservation par téléphone..

2023-07-04 à 19:30:00 ; fin : 2023-07-04 20:45:00. EUR.

Ayla Naturel – 16 route de Saint-Bonnet-de-Rochefort

Vicq 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Mise à jour le 2023-06-20 par Office de tourisme Val de Sioule Détails Catégories d’Évènement: Allier, Vicq Autres Lieu Ayla Naturel - 16 route de Saint-Bonnet-de-Rochefort Adresse Ayla Naturel - 16 route de Saint-Bonnet-de-Rochefort Ville Vicq Departement Allier Lieu Ville Ayla Naturel - 16 route de Saint-Bonnet-de-Rochefort Vicq

Ayla Naturel - 16 route de Saint-Bonnet-de-Rochefort Vicq Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vicq/