Halte nautique – Batcub, le dimanche 5 septembre à 10:00

ANIMATION musicales proposée par la Rock School Barbey dans le cadre de la journée nature sans voiture

Gratuit – Tout public et cyclistes

Concert dans le cadre du Festival Ouvre la voix proposé par la Rock School Barbey Halte nautique – Batcub Quai Numa Sensine 33310 Lormont Lormont Vieux Lormont Gironde

2021-09-05T10:00:00 2021-09-05T12:30:00

