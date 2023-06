Festival Convivencia, scène navigante de musiques du monde | Petra Nachtmanova et Lucas Santtana Ayguevives Ayguesvives, 10 juillet 2023, Ayguesvives.

Dans la soirée, deux concerts seront joués sur la scène flottante.

A 20h00, Petra Nachtmanova

Voyageuse infatigable et toujours sur les routes, Petra Nachtmanova accompagnée de son Saz (luth à manche long) nous fait découvrir ses chansons populaires d’Anatolie orientale qui parlent d’amour, de douleur, de distance et d’exil.

A 21h30, Lucas Santtana

Le chanteur, multi-instrumentiste, auteur-compositeur souhaite ré-enchanter notre vie sur terre en commençant par redéfinir l’idée du Paradis. L’artiste bahianais y dégaine, avec poésie et introspection, sa bossa-nova de combat et son regard clairvoyant sur la situation politique et sociale du Brésil.

Dès 16h00 l’émission Radio Convivencia est à écouter en direct, allongé.e dans un transat.Les reporters du jour sont les jeunes d’Aygu’ados (Ayguesvives) et Parenthèses (Castanet-Tolosan).

Les concerts sont gratuits et sans réservation.

Restauration avec Papilles Sauvages + Buvette (venez avec votre gobelet ! ) et stand de vigneron.nes du territoire.

Pour vous rendre sur site, privilégiez les transports en commun, le covoiturage, le vélo… ou le canoë !

Pour + d’infos : https://convivencia.eu/festival-convivencia/ayguesvives/#concerts

Ayguevives Écluse du sanglier Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T16:00:00+02:00 – 2023-07-10T23:00:00+02:00

Festival Convivencia musiques du monde

GöstaWellmer, Jérome Witz