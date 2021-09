Ayguesvives 4 chemin de toulouse 31450 Ayguesvives Ayguesvives, Haute-Garonne “Ayguesvives dans les Années 30” Journées du Patrimoine 2021 4 chemin de toulouse 31450 Ayguesvives Ayguesvives Catégories d’évènement: Ayguesvives

Haute-Garonne

“Ayguesvives dans les Années 30” Journées du Patrimoine 2021 4 chemin de toulouse 31450 Ayguesvives, 19 septembre 2021, Ayguesvives. “Ayguesvives dans les Années 30” Journées du Patrimoine 2021

4 chemin de toulouse 31450 Ayguesvives, le dimanche 19 septembre à 15:00

Cheminement dans le village à la lumière du témoignage autobiographique de BERNARD FERRAND. Visite guidée par Marie-Thérèse Grelat. **Dimanche 19 Septembre 2021 à 15h00, au 4 Chemin de Toulouse.**

Entrée libre – Port du masque obligatoire

Cheminement dans le village à la lumière du témoignage autobiographique de Bernard Ferrand Visite guidée par Marie-Thérèse Grelat Rendez-vous Dimanche 19 Septembre, à 15h, au 4 Chemin de Toulouse 4 chemin de toulouse 31450 Ayguesvives 4 chemin de toulouse 31450 Ayguesvives Ayguesvives place du fort Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ayguesvives, Haute-Garonne Autres Lieu 4 chemin de toulouse 31450 Ayguesvives Adresse 4 chemin de toulouse 31450 Ayguesvives Ville Ayguesvives lieuville 4 chemin de toulouse 31450 Ayguesvives Ayguesvives