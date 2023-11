Concert de Noël Ayguemorte-les-Graves, 26 novembre 2023, Ayguemorte-les-Graves.

Ayguemorte-les-Graves,Gironde

Concert de Noël par Denis Gaugain, mélomane comédien à Ayguemorte-Les-Graves dans la salle La Sablière.

Familial, participatif, interactif ! Venez découvrir des chansons inédites, sur la longue attente de Noël, un concert idéal pour cette fin d’année !.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . .

Ayguemorte-les-Graves 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Christmas concert by Denis Gaugain, music lover and actor, in Ayguemorte-Les-Graves, Salle La Sablière.

Family-friendly, participatory and interactive! Come and discover new songs about the long wait for Christmas – the perfect concert for the end of the year!

Concierto de Navidad de Denis Gaugain, melómano y actor de Ayguemorte-Les-Graves en la Salle La Sablière.

Familiar, participativo e interactivo Venga a descubrir algunas canciones inéditas sobre la larga espera de la Navidad: ¡un concierto ideal para fin de año!

Weihnachtskonzert von Denis Gaugain, einem komödiantischen Musikliebhaber in Ayguemorte-Les-Graves im Saal La Sablière.

Familiär, partizipativ, interaktiv! Entdecken Sie unveröffentlichte Lieder über das lange Warten auf Weihnachten, ein ideales Konzert für dieses Jahresende!

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Montesquieu