AYGALADES CAPLE – Centre d’Art et de Photographie Lumière d’Encre Céret, vendredi 22 mars 2024.

AYGALADES Exposition « AYGALADES » par Vivien Ayroles 22 mars – 15 juin CAPLE – Centre d’Art et de Photographie Lumière d’Encre

Début : 2024-03-22T10:00:00+01:00 – 2024-03-22T18:00:00+01:00

Fin : 2024-06-15T10:00:00+02:00 – 2024-06-15T18:00:00+02:00

Viven Ayroles explore le paysage et les modes d’occupation de celui-ci par sa pratique photographique. Son travail se concentre sur les interactions entre l’homme et le paysage, ainsi que sur la redéfinition de notre utilisation et de notre perception du territoire. Diplômé en 2017 de l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles et en 2010 de l’IEP d’Aix-en-Provence, il réside et travaille à Marseille. Ses travaux, largement diffusés à l’international, ont été exposés à Venise en 2008, Paris en 2010, New York 2011, ou encore à Arles en 2018.

Dans sa série photographique autour des Aygalade (2018), il s’intéresse à ce cours d’eau négligé et oublié par ses habitants, serpentant antre les collines, les cités, les vieux villages et les quartiers en reconversion urbaine de la ville. Cette exploration photographique révèle une géographie marquée par les éléments minéraux, végétaux et industriels, façonnés pas les reliefs accidentes et perturbé par les projets d’uranisme à grande échelle.

« Le fleuve ruisseau des Aygalades était pour moi cette porte d’entrée dans la ville de Marseille, prenant sa source juste au nord de la Ville et se jetant dans le port traversant les quartiers en reconversion du secteur Euroméditerranée. » – Vivien Ayroles

CAPLE – Centre d’Art et de Photographie Lumière d’Encre Céret Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie place Pablo Picasso