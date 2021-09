Guérande Médiathèque - Centre culturel Athanor Guérande, Loire-Atlantique Ayez le déclic numérique ! Médiathèque – Centre culturel Athanor Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Venez échanger avec un bibliothécaire pour découvrir les fonctionnalités du site internet (compte lecteur, réservations,…) et pour prendre en main la Médiathèque numérique (consultation de la presse en ligne, emprunt de livres numériques). Ados-adultes.

Accès libre.

Besoin d’une démonstration ou d’aide pour l’utilisation des outils numériques de la médiathèque ? Médiathèque – Centre culturel Athanor 2, avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

