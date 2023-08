Fête des enfants et du jardin Ayen, 10 septembre 2023, Ayen.

Ayen,Corrèze

Au programme: Présentation et démonstration de vols de rapaces. De 14h à 18 maquillage, ateliers créatifs, jeux géants, animaux, balade poneys. Spectacle de cirque à 16h. Buvette et petite restauration sur place Contact: 07 82 16 74 62 ou contact@collectif-vivre-ensemble-durablement.com.

2023-09-10 fin : 2023-09-10 18:00:00. .

Ayen 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Program: Presentation and demonstration of raptor flights. From 2 pm to 6 pm: face painting, creative workshops, giant games, animals, pony rides. Circus show at 4pm. Refreshments and snacks on site Contact: 07 82 16 74 62 or contact@collectif-vivre-ensemble-durablement.com

En el programa: Presentación y demostración de aves rapaces. De 14:00 a 18:00: pintura de caras, talleres creativos, juegos gigantes, animales, paseos en poni. Espectáculo de circo a las 16.00 h. Refrescos y tentempiés in situ Contacto: 07 82 16 74 62 o contact@collectif-vivre-ensemble-durablement.com

Programm: Präsentation und Vorführung von Greifvogelflügen. Von 14 bis 18 Uhr: Schminken, kreative Workshops, Riesenspiele, Tiere, Ponyreiten. Zirkusvorführung um 16 Uhr. Getränke und kleine Snacks vor Ort Kontakt: 07 82 16 74 62 oder contact@collectif-vivre-ensemble-durablement.com

Mise à jour le 2023-08-23 par Brive Tourisme