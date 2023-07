Festival de musique à l’arboretum d’Ayen Ayen Catégories d’Évènement: Ayen

Corrèze Festival de musique à l’arboretum d’Ayen Ayen, 23 juillet 2023, Ayen. Ayen,Corrèze Dimanche 23 Juillet 15h00-19h00, arboretum de la Tuillière, plusieurs musiciens et chanteurs : clarinette, guitare, accordéon, ….

2023-07-23 fin : 2023-07-23 19:00:00. . Ayen 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Sunday 23 July 15h00-19h00, arboretum de la Tuillière, several musicians and singers: clarinet, guitar, accordion, … Domingo 23 de julio 15h00-19h00, arboreto de la Tuillière, varios músicos y cantantes: clarinete, guitarra, acordeón, … Sonntag, 23. Juli 15.00-19.00 Uhr, Arboretum de la Tuillière, mehrere Musiker und Sänger: Klarinette, Gitarre, Akkordeon, … Mise à jour le 2023-06-30 par Brive Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Ayen, Corrèze Autres Adresse Ville Ayen Departement Corrèze Lieu Ville Ayen

Ayen Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ayen/