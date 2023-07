Marché des Producteurs de Pays d’Ayen Ayen, 6 juillet 2023, Ayen.

Ayen,Corrèze

Au coeur de l’Yssandonnais, à quelques encablures du Périgord, le village d’Ayen, village éco responsable, vous donne rendez vous tous les jeudis de Juillet et Août pour découvrir, à l’ombre de sa place de l’église, une riche gamme de produits locaux. Viande bovine limousine, porc fermier, truites, canards gras mais aussi, prunes de Vars, fromages, desserts fruités vous attendent pour faire le plein de saveurs estivales pour la semaine …..

2023-07-06 fin : 2023-07-06 21:00:00. .

Ayen 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



In the heart of the Yssandonnais region, just a stone’s throw from Périgord, the eco-responsible village of Ayen welcomes you every Thursday in July and August to discover, in the shade of its church square, a rich range of local produce. Limousin beef, farmhouse pork, trout, fattened ducks, Vars plums, cheeses and fruity desserts await you to fill up on summer flavors for the week ….

En el corazón de la región de Yssandonnais, a dos pasos del Périgord, el pueblo eco-responsable de Ayen le acoge todos los jueves de julio y agosto para descubrir, a la sombra de la plaza de su iglesia, una rica gama de productos locales. Carne de vacuno de Limousin, cerdo de granja, truchas, patos cebados, ciruelas de Vars, quesos y postres afrutados le esperan para que se llene de sabores veraniegos durante toda la semana ….

Im Herzen des Yssandonnais, nur einen Steinwurf vom Périgord entfernt, lädt Sie das umweltbewusste Dorf Ayen jeden Donnerstag im Juli und August dazu ein, im Schatten seines Kirchplatzes eine reiche Auswahl an lokalen Produkten zu entdecken. Limousin-Rindfleisch, Freilandschweine, Forellen, fette Enten, aber auch Pflaumen aus Vars, Käse und fruchtige Desserts erwarten Sie, damit Sie sich für die Woche …. mit sommerlichen Aromen eindecken können.

Mise à jour le 2023-06-30 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze