Madi’Rando d’automne Aydie, 21 octobre 2023, Aydie.

Aydie,Pyrénées-Atlantiques

Venez découvrir le vignoble du Madiran et du Pacherenc du Vic-Bilh lors d’une randonnée guidée de 10km en deux temps. Cette belle escapade dans le vignoble du Madiran et du Pacherenc du Vic-Bilh, le long du sentier Joseph Peyré, est ponctuée de points de vue superbes. On comprend mieux l’attachement à la terre en parcourant cette campagne : vignes, étangs, prairies et belle architecture.

8h30 : accueil café au Domaine Laougué à Viella.

9h : départ de la 1ère partie de cette randonnée conviviale de 8km. Nous rejoindrons le village d’Aydie pour partir à la rencontre de plusieurs vignerons qui vous accueilleront dans leur domaine. Château d’Aydie, Domaine Damiens, Domaine Poujo et Domaine Dou Bernès.

12h30 : déjeuné champêtre au Domaine Dou Bernès

14h : 2ème partie de randonnée et retour au Domaine Laougué pour une visite des Chais et une dégustation des vins.

Sur réservation..

Aydie 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the Madiran and Pacherenc du Vic-Bilh vineyards on a guided 10km hike in two stages. This beautiful escapade through the Madiran and Pacherenc du Vic-Bilh vineyards, along the Joseph Peyré trail, is punctuated by superb viewpoints. You’ll better understand our attachment to the land as you travel through this countryside of vineyards, ponds, meadows and fine architecture.

8:30 am: welcome with coffee at Domaine Laougué in Viella.

9am: start of the 1st part of this friendly 8km hike. We’ll reach the village of Aydie to meet several winegrowers who will welcome you to their estates. Château d’Aydie, Domaine Damiens, Domaine Poujo and Domaine Dou Bernès.

12:30 pm: country-style lunch at Domaine Dou Bernès

2pm: 2nd part of the hike and return to Domaine Laougué for a tour of the winery and wine tasting.

Reservations required.

Venga a descubrir los viñedos de Madiran y Pacherenc du Vic-Bilh en un recorrido guiado de 10 km en dos etapas. Esta hermosa escapada a través de los viñedos de Madiran y Pacherenc du Vic-Bilh, por el sendero Joseph Peyré, está salpicada de magníficos miradores. El paisaje, con sus viñedos, estanques, prados y su bella arquitectura, lo hace aún más comprensible.

8.30 h: Bienvenida y café en el Domaine Laougué de Viella.

9h: inicio de la 1ª parte de este agradable paseo de 8 km. Nos dirigiremos al pueblo de Aydie para encontrarnos con varios viticultores que le darán la bienvenida a sus fincas. Château d’Aydie, Domaine Damiens, Domaine Poujo y Domaine Dou Bernès.

12.30 h: almuerzo campestre en el Domaine Dou Bernès

14.00 h: 2ª parte del recorrido y regreso al Domaine Laougué para una visita de la bodega y una degustación de vinos.

Reserva obligatoria.

Entdecken Sie die Weinberge des Madiran und des Pacherenc du Vic-Bilh auf einer 10 km langen geführten Wanderung in zwei Etappen. Dieser schöne Ausflug in die Weinberge des Madiran und des Pacherenc du Vic-Bilh entlang des Joseph-Peyré-Wegs ist mit herrlichen Aussichtspunkten gespickt. Beim Durchwandern dieser Landschaft mit Weinbergen, Teichen, Wiesen und schöner Architektur versteht man die Verbundenheit mit der Erde besser.

8.30 Uhr: Kaffeeempfang in der Domaine Laougué in Viella.

9 Uhr: Start des ersten Teils dieser 8 km langen, geselligen Wanderung. Wir werden das Dorf Aydie erreichen und dort mehrere Winzer treffen, die Sie auf ihren Weingütern willkommen heißen werden. Château d’Aydie, Domaine Damiens, Domaine Poujo und Domaine Dou Bernès.

12.30 Uhr: Ländliches Mittagessen auf der Domaine Dou Bernès

14 Uhr: 2. Teil der Wanderung und Rückkehr zur Domaine Laougué für eine Besichtigung der Weinkeller und eine Weinverkostung.

Mit Reservierung.

