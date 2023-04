Championnat de France d’auto-cross et sprintcar Circuit d’Aydie, 2 juillet 2023, Aydie.

200 pilotes venus de toute la France, vous offriront un spectacle exceptionnel : courses en peloton, 80 départs, sur circuit terre de 900 mètres en dénivelé. Pour le public, des pelouses en cirque naturel en surplomb de la piste vous garantissent une vue panoramique totale sur le circuit et le paysage Madiranais alentour… Ambiance assurée !.

Circuit d’Aydie Haut d’Aydie

Aydie 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



200 pilots from all over France will offer you an exceptional show: races in a pack, 80 starts, on a 900 meters uneven track. For the public, lawns in natural circus overhanging the track guarantee a total panoramic view on the circuit and the Madiranese landscape around? Atmosphere guaranteed!

200 pilotos de toda Francia le ofrecerán un espectáculo excepcional: carreras en pelotón, 80 salidas, en una pista de 900 metros de desnivel. Para el público, el césped de un circo natural que domina la pista garantiza una vista panorámica total del circuito y del paisaje madrileño circundante? ¡Ambiente garantizado!

200 Fahrer aus ganz Frankreich werden Ihnen ein außergewöhnliches Spektakel bieten: Rennen im Pulk, 80 Starts, auf einer Schotterstrecke mit 900 Metern Höhenunterschied. Für das Publikum bieten die Rasenflächen in einem natürlichen Zirkus oberhalb der Rennstrecke einen Panoramablick auf die Rennstrecke und die umliegende Landschaft von Madiranais Eine tolle Atmosphäre ist garantiert!

