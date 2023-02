Aya Nakamura ARKEA ARENA, 21 mai 2023, FLOIRAC.

Aya Nakamura ARKEA ARENA. Un spectacle à la date du 2023-05-21 à 20:00 (2023-05-21 au ). Tarif : 45.5 à 79.6 euros.

(L-R-20-7529/L-R-22-1699) Live Nation et Noueva Productions présentent ce concert Aya Nakamura est l’autrice de 3 albums à succès, dont l’un (« Nakamura », 2018) s’est écoulé à un million et demi d’exemplaires, obtenant un disque de diamant sur le sol national, et un autre disque de diamant à l’export. Elle est de retour en 2023 avec « DNK », un quatrième album qu’elle présentera à l’occasion de ces trois Accor Arena Paris complets mais également lors de deux concerts exceptionnels, le 21 mai 2023 à Arkéa Arena de Bordeaux et à la Halle Tony Garnier de Lyon, le 23 mai 2023. N° téléphone accès PMR : 05 56 48 26 26 Aya Nakamura

ARKEA ARENA FLOIRAC 48-50 avenue Jean Alfonsea Gironde

Aya Nakamura est l’autrice de 3 albums à succès, dont l’un (« Nakamura », 2018) s’est écoulé à un million et demi d’exemplaires, obtenant un disque de diamant sur le sol national, et un autre disque de diamant à l’export. Elle est de retour en 2023 avec « DNK », un quatrième album qu’elle présentera à l’occasion de ces trois Accor Arena Paris complets mais également lors de deux concerts exceptionnels, le 21 mai 2023 à Arkéa Arena de Bordeaux et à la Halle Tony Garnier de Lyon, le 23 mai 2023.

N° téléphone accès PMR : 05 56 48 26 26

