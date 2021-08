Issy-les-Moulineaux Ciné d'Issy Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Aya et la Sorcière Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Aya et la Sorcière Ciné d’Issy, 22 septembre 2021, Issy-les-Moulineaux. Aya et la Sorcière

Ciné d’Issy, le mercredi 22 septembre à 14:30

Aya a grandi dans un orphelinat douillet depuis qu’elle est bébé et ne sait pas que sa mère avait des pouvoirs magiques. Aimée et choyée, la fillette de 10 ans n’a jamais voulu quitter son cocon et son cher ami Custard. Espiègle, rusée, elle mène son petit monde par le bout du nez ! Lorsqu’un couple étrange vient l’adopter, Aya se rebelle et suit sa nouvelle famille à reculons… Mais que peuvent bien cacher ce mystérieux Mandrake et cette inquiétante Bella Yaga ? Au rythme des enchantements, une aventure extraordinaire attend l’adorable effrontée… car ses prétendus parents ne sont autres que des sorciers ! Après le voyage de Chihiro, voici le nouveau film d’animations du studio Ghibli Ciné d’Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-22T14:30:00 2021-09-22T15:52:00

