Aya de Yopougon Château de La Gobinière, 8 juillet 2022, Orvault.

2022-07-08

Horaire : 20:30 22:30

Gratuit : non 4 €, moins de 16 ans : 2 €

Film d’animation de Marguerite Abouet et Clément Ourbrerie (2013, 1h24), ce film d’animation est adapté, par ses auteurs, des bandes-dessinées éponymes. Aya et ses amies vivent à Yopougon, faubourg d’Abidjan en Côte d’Ivoire, à la fin des années 70. On partage la vie et les amours des 3 jeunes femmes vives et drôles. Aya veut devenir médecin tandis que ses amies préfèrent passer leur soirée au maquis pour rire et danser… De nombreux personnages pittoresques gravitent autour des jeunes filles. Un film pétillant à découvrir en famille (conseillé à partir de 12 ans) ! Pour cette séance, Cinécens vous propose de boire un verre et manger un bout avant le film. Le bar ouvre ses portes à 19h : un moment de détente et de convivialité pour bien démarrer le week-end !

Château de La Gobinière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700

02 51 78 33 33 https://www.orvault.fr/culture-sport-tourisme/culture/expositions contact@mairie-orvault.fr https://www.cinecens.net