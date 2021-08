Paris Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma Paris Aya de Simon Coulibaly Gillard Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma Paris Catégorie d’évènement: Paris

Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma, le lundi 27 septembre à 20:00

En avant-première _**AYA**_ de Simon Coulibaly Gillard, en sa présence 2021 – Belgique/France/Côte d’Ivoire – 1h30 – VO stf.) ACID Cannes 2021. Aya grandit avec sa mère sur l’île de Lahou. Joyeuse et insouciante, elle aime cueillir des noix de coco et dormir sur le sable. Pourtant, son paradis est voué à disparaitre sous les eaux. Alors que les vagues menacent sa maison, Aya fait un choix : la mer peut bien monter, elle ne quittera pas son île.

Plein tarif : 5€ / Réduit : 3€

A l’occasion de la 30ème édition de la Quinzaine du Cinéma Francophone, venez découvrir notre sélection de films dont de nombreuse avant-première ! Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma 46 rue Quincampoix Paris Paris

