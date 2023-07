Olympiade culturelle – Cyclofestival : Les Travaux d’Hercule Aÿ, Terrasse Pressoria Aÿ-Champagne, 2 juillet 2023, Aÿ-Champagne.

Olympiade culturelle – Cyclofestival : Les Travaux d’Hercule Dimanche 2 juillet, 15h00 Aÿ, Terrasse Pressoria

Ground Sonore

2 violoncelles baroques et sons de vélo

Porté par Céline Pierre et Pauline Warnier, Ground Sonore est le fruit d’une rencontre et d’une aspiration partagée : celle d’investir pleinement l’espace public et d’établir une véritable interaction avec les personnes qui le fréquentent. Le projet repose sur une exploration musicale mêlant expérimentations et sonorités baroques, dans un dialogue étroit avec le flux de la vie quotidienne; sur les thémétiques du pouvoir sonore et 6ème travail d’Hercule.

Aÿ, Terrasse Pressoria 11, boulevard Pierre Cheval 51160 Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne 51150 Ay Marne Grand Est 0326779877

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T15:00:00+02:00 – 2023-07-02T16:00:00+02:00

