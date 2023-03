Les maisons de Champagne accueillent les artisans d’art AY-Champagne, 1 avril 2023, Aÿ-Champagne.

La commune déléguée d’Aÿ, Petite Cité de caractère et dont les coteaux historiques sont classés à l’Unesco, met à l’honneur les artisans d’art en les accueuillant au sein de maisons de Champagne de la commune, à Pressoria ( Centre d’interprétation des vins de Champagne) ou directement dans leur atelier.

Le public est donc invité à déambuler dans la ville en, découvrant le riche patrimoine d’Aÿ, et en s’arrêtant dans les maisons de Champagne participant à l’avénement pour découvrir le travail et échanger avec l’artisan d’art.

6 artisans d’art seront reçus ; les matières travaillées seront diverses puisque seront présentées de la sellerie, de la broderie d’art, de la céramique, de la bougie, du bois avec un ébéniste, et de la passementerie.

Dans sa déambulation, le public pourra également s’arrêter chez Effet de Steel, une entreprise de ferronerie d’art qui sera des démonstrations et chez la maison de Champagne Bollinger qui ouvre son atelier de tonnellerie.

Enfin, à la coopérative de la Brèche, seront exposées des oeuvres imposantes d’artisans belges du collectif Hang’Art dont certains seront présents pour parler de leur art, notamment M. Centola.

Les Journées Européennes des Métiers d’art se dérouleront le samedi 1er avril de 14h à 18h et le dimanche 2 avril de 11h à 18h et seront accessibles aux petits et grands.

