Montbéliard Doubs 29 29 EUR « N’Oubliez Pas Les Paroles » part à la rencontre de son public !

Venez affronter et applaudir sur scène les maestros et les musiciens qui font le succès de l’émission.

Un moment de partage unique, à vivre en live. » +33 3 81 93 89 86 « N’Oubliez Pas Les Paroles » part à la rencontre de son public !

