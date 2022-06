AXONE – MONTBÉLI’HARD, 8 octobre 2022, .

AXONE – MONTBÉLI’HARD



2022-10-08 – 2022-10-08

5 EUR Votre course à obstacles préférée revient (enfin) pour une 7ème édition en nocturne !

Si vous ne connaissez pas encore, c’est une course à obstacles ludique, pour tous, quelque soit votre niveau physique de base. En courant ou en marchant, participez à votre rythme et sans crainte : aucun obstacle n’est obligatoire. Cette Fun Run est une bonne occasion également de se remettre en forme et de recommencer le sport. Elle permet aussi de passer de formidables moments de détente entre amis !

info@axone-montbeliard.fr +33 3 91 93 89 86 https://www.axone-montbeliard.fr/evenement/montbelihard/

