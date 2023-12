CONCERT DU NOUVEL AN : DANSES DU NORD – CONCERT DU NOUVEL AN : DANSES DU NORD AU AXONE Montbeliard Catégories d’Évènement: 25

Montbéliard CONCERT DU NOUVEL AN : DANSES DU NORD – CONCERT DU NOUVEL AN : DANSES DU NORD AU AXONE Montbeliard, 14 janvier 2024, Montbeliard. DIM 14 JANVIER 2024 à 16HÀ L’AXONEDURÉE 2HPour fêter la nouvelle année, l’Orchestre Victor Hugo mène la danse !Une soirée qui débute sous le tropique du Capricorne, sur des airs de tango et de milongas de l’argentinAstor Piazzolla, interprétés au bandonéon par le grand spécialiste du compositeur : William Sabatier.Avant de mettre le cap sur l’île d’émeraude où nous accueillent, au son du violon de Fionat Montbet et de son trio, des airs irlandais qui se teintent d’influences jazzy, inspirées par George Gershwin, DjangoReinhardt ou encore Didier Lockwood. Le voyage se poursuit dans l’orient fantasmé de Stravinsky, pièce composée pour son ballet inspiré du célèbre conte L’Oiseau de feu, puis le périple se termine dans le cadre pastoral où se danse l’histoire de Daphnis et Chloé sur une musique de Ravel !PROGRAMME Astor Piazzolla : Adiós nonino, La muerte del angel, Milonga loca, Oblivion,Arrangements pour bandonéon et cordesFiona Monbet : Reflets pour violon, trio jazz et orchestre, extraitsIgor Stravinsky : L’Oiseau de feu, suite d’orchestreMaurice Ravel : Daphnis et Chloé, suite n°2Violon : Fiona Monbet / Bandonéon : William SabatierTrio jazz – Piano : Auxane Cartigny / Batterie : Philippe Maniez / Contrebasse : Zacharie AbrahamDirection : Jean-François Verdier(FR)

Tarif : 14.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-01-14 à 16:00 Réservez votre billet ici AXONE 6 RUE DU COMMANDANT ROSSEL 25200 Montbeliard 25 Détails Catégories d’Évènement: 25, Montbéliard Autres Code postal 25200 Lieu AXONE Adresse 6 RUE DU COMMANDANT ROSSEL Ville Montbeliard Departement 25 Lieu Ville AXONE Montbeliard Latitude 47.511885 Longitude 6.799725 latitude longitude 47.511885;6.799725

