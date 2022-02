Axis Mundi PIC (Pôle Instrumental Contemporain), 6 mars 2022, Marseille.

Axis Mundi

PIC (Pôle Instrumental Contemporain), le dimanche 6 mars à 15:30

Hélène Pereira : piano Philippe Festou : électroacoustique Dans la continuité du disque publié chez Col Legno, Hélène Pereira a invité des compositrices et compositeurs à donner leur version de leur Axis Mundi. Œuvres et créations pour « Piano Étendu » : avec sons fixés, en retraitement en temps réel, pour piano préparé de John Cage, Iván Solano, François Rossé, Philippe Festou, Luigi Esposito… [https://helene-pereira.webnode.fr](https://helene-pereira.webnode.fr) [https://philippefestou.wixsite.com/info](https://philippefestou.wixsite.com/info) [https://www.youtube.com/watch?v=6CpCJPhqLV0](https://www.youtube.com/watch?v=6CpCJPhqLV0) [https://ensembleyin.webnode.fr](https://ensembleyin.webnode.fr) Entremêlement des gestes, le corps s’étire en permanence entre la terre et le ciel, entre la puissance primitive des vibrations et le raffinement du sonore, entre l’intuition de la matière brute et l’invisible de l’éther. Ici, c’est une musique qui propose un visage double et indissociable à la fois de l’humanité, se déployant entre la mémoire et le devenir, entre la ritualisation tribale en hommage à la terre et le silence de la prière telle une flèche lancée vers le ciel, axe vertical d’un monde qui cherche son chant. Hélène Pereira : soliste de l’ensemble Yin Philippe Festou : compositeur, directeur artistique de l’ensemble Yin

♫♫♫

PIC (Pôle Instrumental Contemporain) 36 montée Antoine Castejon 13016 MARSEILLE Marseille Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-06T15:30:00 2022-03-06T17:00:00