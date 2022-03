Axis Mundi Marseille 16e Arrondissement, 6 mars 2022, Marseille 16e Arrondissement.

5 12 Entremêlement des gestes, le corps s’étire en permanence entre la terre et le ciel, entre la puissance primitive des vibrations et le raffinement du sonore, entre l’intuition de la matière brute et l’invisible de l’éther.



Hélène Pereira a invité 8 compositrices et compositeurs à donner leur version de leur Axis Mundi : Jean Claude Risset, John Cage, Iván Solano*, François Rossé*, Philippe Festou*, Isotta Trastevere*, Luigi Esposito*, Mayu Hirano*.

* création pour Axis Mundi



“La musique électroacoustique nous offre un nouveau monde de sons et d’effets possibles. Elle nous ouvre à de nouvelles réflexions quant à l’interprétation, aussi bien dans l’interaction du musicien confronté à un temps fixé, que dans la composition en live qui évite cette fois de se laisser fixer par l’écrit. On joue avec des perceptions différentes des sons, du temps, de l’espace. J’aime cette notion de transformation”.

Hélène Pereira.



Hélène Pereira : piano

Philippe Festou : diffusion électroacoustique

https://www.ensemble-telemaque.com/index.php/pic/au-pic

