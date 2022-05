Axelle Fanyo Le 360 Paris Music Factory, 25 novembre 2022, Paris.

**Artiste Génération Spedidam** **Le 360 Paris Music Factory** a pour ambition de favoriser la rencontre des altérités culturelles, ainsi nous sommes heureux de vous présenter notre premier cycle de concerts des **Musiques Classiques du Monde**. Tout au long de l’année, un répertoire extraordinairement vaste, alliant sur scène des artistes incroyables des quatre coins du monde en petite formation de chambre, est à découvrir dans ce lieu populaire pour la culture. DISTRIBUTION Axelle Fanyo · soprano Adriano Spampanato · piano PROGRAMME Debussy, Duparc, Schoenberg, et Bolcom Cette saison Axelle Fanyo a eu l’occasion de participer à deux enregistrements de disques. Le premier avec le Palazetto Bru Zane (Centre de musique Française Romantique) avec un programme autour de « La Princesse Jaune » de Saint-Saens et « Les mélodies persanes » du même compositeur, avec l’orchestre du Capitole de Toulouse dirigé par Leo Hussain. Le second pour lequel elle a enregistré plusieurs mélodies de Duparc, grâce à l’Académie Orsay-Royaumont dont elle est membre avec son partenaire pianiste Adriano Spampanato. Cette académie, qui réunit quatre duos de chanteurs et pianistes, leur a permis de participer à différentes masterclasses avec des duos de maîtres comme Véronique Gens et Susan Manoff, Stéphanie d’Oustrac et Pascal Jourdan, ou encore Christophe Prégardien et Julius Drake tout au long de l’année. Une tournée mondiale pour la saison 21/22 viendra clôturer leur participation à cette académie. « Axelle Fanyo n’incarne pas uniquement un personnage, elle nous en narre l’histoire. Elle cultive à l’évidence l’art du dire qui donne à son chant une autre dimension » Forum Opéra, 20/12/2020

