Hôtel de Ville de Saint-Dizier, le vendredi 3 septembre à 18:00

Le 1er août dernier, Axel Clerget, judoka originaire de Saint-Dizier, remportait la médaille d’or par équipe mixte aux Jeux Olympiques de Tokyo. La Ville de Saint-Dizier mettra le jeune sportif émérite à l’honneur lors d’un moment festif, le 3 septembre prochain à 18h, à l’hôtel de ville.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles et le respect des consignes sanitaires

RDV vendredi 3 septembre 2021, à partir de 18h, sur le parvis de l’hôtel de ville pour un moment convivial donné en l’honneur d’Axel Clerget, médaillé d’or par équipe en judo aux JO de Tokyo. Hôtel de Ville de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Centre-Ville Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T18:00:00 2021-09-03T19:00:00

