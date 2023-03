Axel Bauer CENTRE ANDRE MALRAUX-ESPACE FLANDRE, 3 novembre 2023, HAZEBROUCK.

Axel Bauer CENTRE ANDRE MALRAUX-ESPACE FLANDRE. Un spectacle à la date du 2023-11-03 à 20:00 (2023-04-04 au ). Tarif : 37.5 à 37.5 euros.

CENTRE ANDRE MALRAUX (L.2-1083851- 3-1083852) présente : ce concert. À la suite de la sortie de Radio Londres, son 7ème album, Axel Bauer reprend la route pour une tournée qui le mènera de Lyon à Rennes, de Lausanne à Paris en passant par… Hazebrouck ! Le guitariste et chanteur, auteur du cultissime Cargo de nuit et ses imparables résonances orientales viendra présenter, outre les titres qui ont jalonnés ses 40 années de carrière, les chansons brûlantes qui constituent son enthousiasmant dernier opus. Un concert aux accents résolument rock qui permet à Axel Bauer d’exprimer toute la palette de ses talents, du compositeur inspiré à l’interprète enflammé, en passant par l’auteur habité et le guitariste surdoué. Axel Bauer

CENTRE ANDRE MALRAUX-ESPACE FLANDRE HAZEBROUCK Rue du Milieu Nord

