AXEL BAUER

AXEL BAUER, 14 octobre 2022, . AXEL BAUER



2022-10-14 20:30:00 20:30:00 – 2022-10-14 Apres quatre décennies d’un parcours jalonné de tubes inattendus et de longs formats singuliers, Axel Bauer revient avec son septième album studio. Un nouvel opus de chansons brûlantes, nourris d’une électricité tendue comme de mélodies entêtantes, taillées dans le roc(k) d’une sensibilité à fleur de peau. Apres quatre décennies d’un parcours jalonné de tubes inattendus et de longs formats singuliers, Axel Bauer revient avec son septième album studio. Un nouvel opus de chansons brûlantes, nourris d’une électricité tendue comme de mélodies entêtantes,… Apres quatre décennies d’un parcours jalonné de tubes inattendus et de longs formats singuliers, Axel Bauer revient avec son septième album studio. Un nouvel opus de chansons brûlantes, nourris d’une électricité tendue comme de mélodies entêtantes, taillées dans le roc(k) d’une sensibilité à fleur de peau. dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville