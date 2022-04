Axel au pays des malades imaginaires, Projection-Débat sur la maladie de Lyme Plénée-Jugon, 28 avril 2022, Plénée-Jugon.

Axel au pays des malades imaginaires, Projection-Débat sur la maladie de Lyme Plénée-Jugon

2022-04-28 20:15:00 – 2022-04-28 22:00:00

Plénée-Jugon Côtes d’Armor

Organisé par la médiathèque de Plénée-Jugon. Un conte documentaire sur la maladie de Lyme.

Après quatre ans d’errance médicale, un diagnostic est posé : notre fils Axel est atteint de la maladie de Lyme, le traitement est lourd mais c’est un défi à relever, nous dit-on. Ce que l’on ne nous dit pas, nous le découvrons au fil des rendez-vous avec des spécialistes, de nos recherches, de nos rencontres avec d’autres malades. Comme nous, ils luttent contre une bactérie et le système médical, en mal de prise en charge, attendant des consignes claires et un diagnostic admis par tous. Comme nous, ils cohabitent avec une maladie qui divise, entre épidémie silencieuse et pathologie imaginaire. Dans le dédale de Lyme, se tisse une histoire, celle de notre enfant et de notre quête d’un avenir. Une histoire de chevalier et de super héros dans laquelle Axel n’a pas dit son dernier mot…

+33 2 96 30 25 82

Organisé par la médiathèque de Plénée-Jugon. Un conte documentaire sur la maladie de Lyme.

Après quatre ans d’errance médicale, un diagnostic est posé : notre fils Axel est atteint de la maladie de Lyme, le traitement est lourd mais c’est un défi à relever, nous dit-on. Ce que l’on ne nous dit pas, nous le découvrons au fil des rendez-vous avec des spécialistes, de nos recherches, de nos rencontres avec d’autres malades. Comme nous, ils luttent contre une bactérie et le système médical, en mal de prise en charge, attendant des consignes claires et un diagnostic admis par tous. Comme nous, ils cohabitent avec une maladie qui divise, entre épidémie silencieuse et pathologie imaginaire. Dans le dédale de Lyme, se tisse une histoire, celle de notre enfant et de notre quête d’un avenir. Une histoire de chevalier et de super héros dans laquelle Axel n’a pas dit son dernier mot…

Plénée-Jugon

dernière mise à jour : 2022-04-20 par Office de tourisme de Jugon-les-Lacs