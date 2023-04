Marché Axe Majeur / Horloge Axe Majeur / Horloge, 1 janvier 2023, Cergy.

Le marché Axe Majeur / Horloge vous propose toute l’année de bonnes affaires.

Où ?en amont de la gare RER Saint Christophe, rue de l’Abondance, place du marché, avenue Mondétour.

2023-01-01 à 08:30:00 ; fin : 2023-12-31 13:15:00. .

Axe Majeur / Horloge Place du marché

Cergy 95000 Val-d’Oise Île-de-France



The Axe Majeur / Clock Market offers you good deals all year round.

Where? Upstream of the Saint Christophe RER station, rue de l’Abondance, place du marché, avenue Mondétour

El mercado Axe Majeur / Horloge ofrece buenas ofertas durante todo el año.

¿Dónde? Al principio de la estación de RER de Saint Christophe, rue de l’Abondance, Place du Marché, Avenue Mondétour

Der Markt Axe Majeur / Horloge bietet Ihnen das ganze Jahr über Schnäppchen.

Wo ?oberhalb des RER-Bahnhofs Saint Christophe, Rue de l’Abondance, Place du Marché, Avenue Mondétour

Mise à jour le 2021-06-11 par Office de Tourisme de Cergy-Pontoise – Porte du Vexin