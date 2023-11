MARCHÉ DE NOËL Axat, 3 décembre 2023, Axat.

Axat,Aude

De 9h à 18h dans la salle des fêtes avec au programme un marché d’artisans et de producteurs de plus de 20 exposants.

Des balades en calèche avec le Père Noël et de la restauration sur place, complèteront la journée..

2023-12-03 09:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Axat 11140 Aude Occitanie



From 9 a.m. to 6 p.m. in the village hall, with a craftsmen’s and producers’ market featuring over 20 exhibitors.

Horse-drawn carriage rides with Santa Claus and on-site catering will round out the day.

De 9.00 a 18.00 horas, en la sala de fiestas del pueblo, con un mercado de artesanía y productos agrícolas en el que participarán más de 20 expositores.

También habrá paseos en coche de caballos con Papá Noel y comida y bebida in situ.

Von 9 bis 18 Uhr in der Festhalle. Auf dem Programm steht ein Handwerker- und Produzentenmarkt mit über 20 Ausstellern.

Kutschfahrten mit dem Weihnachtsmann und Verpflegung vor Ort runden den Tag ab.

Mise à jour le 2023-11-21 par A.D.T. de l’Aude / OT – Pyrénées Audoises