LE TRAIN D’HALLOWEEN Axat, 30 octobre 2023, Axat.

Axat,Aude

Départ de la gare de Saint-Paul de Fenouillet à 14h30

Cette année, le train sera escorté par des sorcières puissantes qui vous révéleront des sorts mystérieux et des potions magiques.

Attendez vous à des surprises envoûtantes à chaque virage. Pour bien vous entendre avec eux, venez déguisés !

Départ de Saint Paul de Fenouillet 14h10 et retour à 17h20.

Déconseillé au -moins de 5 ans

Réservation obligatoire auprès du Train Rouge.

Billetterie en ligne..

2023-10-30 14:30:00 fin : 2023-10-30 17:30:00. EUR.

Axat 11140 Aude Occitanie



Departure from Saint-Paul de Fenouillet station at 2:30 p.m

This year, the train will be escorted by powerful witches who will reveal mysterious spells and magical potions.

Expect bewitching surprises at every turn. To get on well with them, come in disguise!

Departure from Saint Paul de Fenouillet at 2.10pm, return at 5.20pm.

Not recommended for children under 5

Reservations required with Le Train Rouge.

Online ticketing.

Salida de la estación de Saint-Paul de Fenouillet a las 14.30 horas

Este año, el tren estará escoltado por poderosas brujas que revelarán misteriosos hechizos y pociones mágicas.

Le esperan sorpresas hechizantes a cada paso. Para llevarse bien con ellas, ¡venga disfrazado!

Salida de Saint Paul de Fenouillet a las 14.10 h y regreso a las 17.20 h.

No recomendado para menores de 5 años

Reserva obligatoria en Train Rouge.

Venta de billetes en línea.

Abfahrt vom Bahnhof Saint-Paul de Fenouillet um 14:30 Uhr

In diesem Jahr wird der Zug von mächtigen Hexen begleitet, die Ihnen geheimnisvolle Zaubersprüche und magische Tränke verraten.

Erwarten Sie hinter jeder Kurve bezaubernde Überraschungen. Damit Sie sich gut mit ihnen verstehen, sollten Sie verkleidet kommen!

Abfahrt in Saint Paul de Fenouillet 14.10 Uhr und Rückkehr um 17.20 Uhr.

Nicht empfohlen für Kinder unter 5 Jahren

Reservierung bei Le Train Rouge erforderlich.

Online-Ticketverkauf.

Mise à jour le 2023-09-28 par A.D.T. de l’Aude / OT – Pyrénées Audoises