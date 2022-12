La retraite de l’IRSD 2020 Ax-les-Thermes, 28 avril 2020, Ax 3 Domaines.

La retraite de l’IRSD 2020 28 et 29 avril 2020 Ax-les-Thermes

Inscription obligatoire

Mardi 28 et Mercredi 29 Avril 2020 sur le site du Village Vacance le Tarbesou Plateau de Bonascre Ax-Les-Thermes

Ax-les-Thermes plateau de bonascre Ax 3 Domaines 09110 Ariège Occitanie

Depuis sa création en janvier 2016, l’Institut de la Recherche en Santé Digestive (IRSD) a évolué et rassemble aujourd’hui 5 équipes, un groupe de recherche indépendant et 2 plateformes technologiques, rassemblant ainsi une centaine de personnes travaillant autour d’un but commun : améliorer la compréhension de la physiologie de l’appareil digestif (intestin et foie).

La retraite scientifique de 2020 sera donc l’occasion pour tous les acteurs de l’IRSD de se retrouver dans un endroit convivial pour échanger, discuter, mieux se connaître et favoriser ainsi les partenariats, l’esprit d’équipe et la cohésion de l’Institut. Il est donc important que toutes les personnes évoluant au sein de l’IRSD participent à cet événement.

Le CAS (Comité d’animation scientifique) met à l’heure actuelle tout en oeuvre pour vous organiser une retraite sur deux jours, sur un site convivial et fonctionnel, avec bien sûr des échanges et présentations scientifiques des différentes équipes de l’IRSD mais également avec une assemblée générale et une discussion sur quelques points administratifs (RH, Carrière, Contrat de Recherche) .

De plus, des activités collectives de type « Team Building » seront organisées pour passer un moment ensemble dans des conditions plus ludiques. Ces activités sont importantes pour renforcer la cohésion entre les membres de l’institut et développer un environnement favorable à chacun dans son travail. Encore une fois, la participation des membres de l’IRSD à ces activités est un prérequis au succès de telles animations .

Pour les présentations scientifiques (en français ou anglais selon le choix de l’orateur), les différents projets en cours et leur porteurs ainsi que les perspectives d’évolution de chaque équipe et groupe seront, dans un premier temps, exposés simplement (vulgarisation pour être accessibles à tous) puis certains travaux plus spécifiques pourront être décrit plus en détails. Quelques minutes seront ensuite consacrées aux questions et à la discussion (en français) avec les membres de l’IRSD.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-04-28T08:00:00+02:00

2020-04-29T19:00:00+02:00