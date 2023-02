AWIR LEON + 1ere partie LA BOULE NOIRE, 17 mars 2023, PARIS.

AWIR LEON + 1ere partie LA BOULE NOIRE. Un spectacle à la date du 2023-03-17 à 20:00 (2023-03-17 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

A gauche de la lune (2-L-R-20-4185/3-L-R-20-4186) PRESENTE ce concert Auteur, chanteur, compositeur et producteur, Awir Leon a sorti trois EPs puis deux albums, Giants et Man Zoo, dans lesquels il explore son écriture sous tous ses angles : de l’expérimentation électronique jusqu’aux ballades minimalistes. Egalement danseur professionnel, il a collaboré avec de nombreux chorégraphes, pour lesquels il a par la suite composé des créations musicales originales, notamment Emanuel Gat et Amala Dianor. Awir signifie «ciel» en gaélique, et sa musique a de nombreuses influences qui ignorent les frontières. Son parcours artistique et musical a attiré l’attention de Woodkid, qui l’a invité l’année dernière à faire partie de son groupe et lui a donné l’occasion d’ouvrir tous les spectacles de sa prochaine tournée.reservation@tickandyou.com

LA BOULE NOIRE PARIS 120 BD ROCHECHOUART Paris

