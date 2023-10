DEDENPAPA AWEN BREW PUB Vannes, 24 novembre 2023, Vannes.

DEDENPAPA Vendredi 24 novembre, 21h30 AWEN BREW PUB

Dedennpapa, c’est un père : Vianney Lerat, et son fils : Denwal Lerat, jouant ensemble depuis les 3 ans de Denwal. Ils font de la musique ensemble pour le plaisir, quand l’idée de monter un véritable groupe germe en leurs pensées. C’est comme cela que vois le jour en 2008, le duo « Dedennpapa ». Tous deux professionnels et passionnés de musique, ils travaillent chaque jours pour améliorer constamment leurs niveaux. Depuis, forts de plus d’une centaine de concerts sur les diverses scènes et cafés concert de Bretagne, le duo est paré à toutes éventualités. Passant par le rock, le blues, la musique traditionnelle celtique, bretonne, ou américaine, Dedennpapa s’adapte à tout genre d’événement. Un premier album de compositions et reprises est créé en 2014, un deuxième album, de compositions uniquement, sortira durant l’été 2019.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T21:30:00+01:00 – 2023-11-24T23:30:00+01:00

rock