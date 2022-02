AWEK Quillan Quillan Catégories d’évènement: Aude

Quillan

AWEK Quillan, 23 avril 2022, Quillan. AWEK Quillan

2022-04-23 21:00:00 – 2022-04-23

Quillan Aude Quillan 10 10 EUR Concert de Awek, à l’Espace Cathare.

26 années sur la route, à user le monde, à user l’asphalte pour écumer les clubs et les festivals, sur des scènes petites ou grandes, sans jamais faillir ni défaillir. 26 années de passion pour ce Blues envoûtant voire enivrant, tel un dévouement. 12 albums enregistrés dont quatre aux USA… et plus de 1800 concerts à travers la France, l’Europe, l’Inde, le Maroc, le Québec, et les USA.

AWEK n’a jamais cessé d’évoluer en gardant l’âme originelle, par respect, sincérité et simplicité. +33 4 68 20 00 44 Quillan

