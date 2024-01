AWEK Carcassonne, jeudi 25 avril 2024.

AWEK Carcassonne Aude

Awek, c’est 30 années sur les routes, à travers le monde, à user l’asphalte pour écumer les clubs et les festivals, sur des scènes petites ou grandes, sans jamais faillir ni défaillir. 28 années de passion pour ce Blues envoûtant voire enivrant, tel un dévouement. 12 albums et plus de 2000 concerts prouvent que le groupe s’est totalement investi dans cette aventure. AWEK n’a jamais cessé d’évoluer en gardant l’âme originelle, par respect, sincérité et simplicité. Des récompenses en France et aux USA élu meilleur groupe français en 2004 et 2005, prix Cognac Blues Passions en 2008, finaliste à l’IBC de Memphis (USA) en 2008, premier groupe français à l’EBC de Berlin (Allemagne) en 2011… En ouverture d’artistes légendaires comme BB King, The Blues Brothers, The Yardbirds, John Mayall, Rickie Lee Jones, Tinariwen, Zucchero, Texas… En 2021, France Blues a intronisé Awek au Blues Hall of Fame Français.

Gratuit sur réservation

.

37 Rue Trivalle

Carcassonne 11000 Aude Occitanie pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 21:00:00

fin : 2024-04-25



L’événement AWEK Carcassonne a été mis à jour le 2024-01-23 par A.D.T. de l’Aude / OT Carcassonne