Awawani fait son show Soirée spectacle rue de la mairie Billère, samedi 6 avril 2024.

Awawani fait son show Soirée spectacle rue de la mairie Billère Pyrénées-Atlantiques

Un spectacle original, chaleureux, dépaysant…..

Notre association organise un spectacle à la salle de Lacaze à Billère, le samedi 6 avril.

– 18 à 19h45 buvette et restauration (food truck cuisine africaine avec Manao Food truck de Marie Louise, cuisinière sénégalaise)

– 20 h soirée spectacle chorale, groupe musical, et danses africaines (avec entre autres une rencontre de la danse traditionnelle africaine et de la musique et danse classique occidentale…)

Le tout au bénéfice de nos actions solidaires en Côte d’Ivoire: scolarisations (33 enfants lors de la dernière rentrée de septembre 2023), secours d’urgence (santé, logement, alimentation…) et soutien de projets d’intérêt collectif 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 18:00:00

fin : 2024-04-06 23:45:00

rue de la mairie Salle Robert Lacaze

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine asso.awawani@gmail.com

L’événement Awawani fait son show Soirée spectacle Billère a été mis à jour le 2024-03-06 par OT Pau