Un événement autour de la résistance des femmes ukrainiennes par AWARE Vendredi 24 novembre, 16h30 AWARE Villa Vassilieff Entrée libre

« Persona et son ombre » repose sur les monologues performatifs de trois éminentes artistes femmes ukrainiennes, ayant chacune rencontré un succès considérable dans leur champ d’activité, qu’il s’agisse de l’écriture, de la poésie, de la philosophie, de l’activisme ou des pratiques curatoriales et artistiques, avec les interventions d’Oksana Briukhovetska et d’Anna Scherbyna. Leurs présentations visent à explorer la longue histoire de résistance des femmes ukrainiennes à travers des figures et des initiatives spécifiques dans l’art et la littérature, telles que celles de l’écrivaine Lesya Ukrainka, qui a été déterminante dans la constitution du mythe national ukrainien, celles de l’artiste Kateryna Bilokour et de sa « révolte silencieuse » dans les années 1950 ainsi que celles de la résistance plus ouverte de la peintre Alla Horska dans les années 1960, ou encore celles d’expositions et d’œuvres d’art qui reflètent le processus d’émancipation des femmes après l’indépendance de l’Ukraine en 1991 et durant les deux révolutions ukrainiennes les plus récentes.

Le titre de l’événement « Persona et son ombre », renvoie également aux travaux du psychiatre et psychanalyste Carl Gustav Jung et propose d’aller au-delà de l’archétype de la femme ukrainienne comme guerrière ou comme mère de la Nation. Que cache son ombre ? Traumatisme, rejet de sa sexualité ou comportement sur-sexualisé ? Victimisation, fragilité et manque de subjectivité ? Un monstre agressif ou une sorcière qui tente enfin de s’approprier le stéréotype de sa folie et de sa déviance afin de prendre le contrôle sur sa propre représentation ?

Ces trois interventions feront également ressortir les questionnements suivants : Pourquoi la lutte pour l’émancipation des femmes a-t-elle démarré plus tardivement en Ukraine qu’en Europe occidentale et aux États-Unis ? Quelle était la spécificité de la politique de genre en Union soviétique ? En quoi les femmes et leur corps sont-ils symboliquement liés à la terre ukrainienne et à la politique coloniale des envahisseurs ? Et que devient le corps et la voix des femmes ukrainiennes dans le contexte de la guerre qui se déroule aujourd’hui, alors que le monde entier semble prêt à l’écouter, tout en assistant à son anéantissement physique, comme ce fut le cas lors du récent assassinat de l’écrivaine et poétesse Victoria Amelina par un missile russe au cours de sa mission dans la zone de la ligne de front ?

— Commissaire de l’événement : Oksana Karpovets Texte traduit de l’anglais au français par Tamara Choukair et Carolina Hernández Muñoz

Vendredi 24 novembre 2023 – Projection de films à 16h30 et discussion à 18h30 (l’événement se tiendra en anglais)

AWARE Villa Vassilieff 21 avenue du Maine 75015, Paris Paris 75015 Quartier Necker Île-de-France

2023-11-24T16:30:00+01:00 – 2023-11-24T20:00:00+01:00

