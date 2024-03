AWARE célèbre ses 10 ans Villa Vassilief Paris, lundi 1 janvier 2024.

Du lundi 01 janvier 2024 au mardi 31 décembre 2024 :

.Public adultes. gratuit sous condition

En 2024, AWARE: Archives of Women Artists, Research & Exhibitions célèbre ses 10 ans !

Dix années que l’association, co-fondée en 2014 par l’historienne de l’art Camille Morineau, travaille à rendre visibles les artistes femmes des XIXe et XXe siècles par différents moyens : un site Internet proposant plus de 1 100 textes biographiques gratuits et entièrement bilingues, rédigés par plus de 500 chercheur·euses, curateur·rices, historien·nes de l’art féministes, critiques d’art et activistes ; des colloques, tables-rondes et séminaires en partenariat avec différentes structures à l’international ; des publications régulières ; des prix récompensant des artistes femmes ; un centre de recherche et de documentation, mais aussi le développement de réseaux dans le monde entier. Cette année anniversaire sera rythmée au long de l’année par de nombreux événements en France et à l’étranger.

« AWARE est un acronyme que j’ai envie, pour ce 10ème anniversaire, de décliner parfois autrement.

A comme Archives. Celles qui m’avaient manquées lorsque, fin 2007, je commençais à travailler sur « elles@centrepompidou » ouvert en 2009 : les 300 artistes et 1 000 œuvres qui étaient dans les collections du MNAM étaient peu documentées. Il était difficile de montrer celles sur qui presque rien n’avait été écrit. Depuis, la visibilité des artistes femmes ne fait plus de doute et le cercle vicieux d’absence d’information est devenu vertueux avec le nombre d’expositions, de publications.

Mais aussi A comme Anniversaire et le petit frisson de souffler tant de bougies – car comment aurais-je pu rêver que le projet, né en 2014, puisse durer et que l’utopie d’un outil à la fois utile et qui transforme, se transforme en réalité ? Plus de 1 000 biographies, plus de 100 000 connexions par mois ? AWARE reste unique au monde dans son ambition géographique et sa chronologie.

On les soufflera à plusieurs, ces bougies. Une petite équipe parisienne si engagée, et ma grande équipe internationale qui l’est tout autant, se réjouiront de cet exploit. Une diversité de voix, un projet collectif et horizontal, où le « plusieurs » produit le meilleur.

Le W de Women, femmes, dont la parole libérée, libératrice, radicale et politique, transforme en profondeur le XXIe siècle. Tandis que la fluidité des genres, la non binarité ouvrent des portes vers d’autres continents. Un double V de victoire ? De l’émerveillement (Wonder), en tout cas. Nous vivons une révolution anthropologique dans laquelle AWARE est un des personnages vivaces, vivants. Révolution dont le sujet est la parole, la visibilité. Ne pas être vue, pour une artiste, c’est une violence. Rendre visible, c’est rendre justice.

Les Artistes femmes ont été présentes partout, elles ont composé, réalisé, écrit, et c’est porté par cette conviction que le projet d’AWARE s’est développé à la fois progressivement, de plus en plus international et chronologiquement large. Il s’est ouvert d’abord au XIXe, et maintenant au XVIIIe, pourquoi ne pas remonter aux origines? Il est limité, aujourd’hui, aux arts visuels, mais l’architecture, le cinéma, les arts appliqués, peut-on en rêver ?

R comme Rêve. Car on continue à rêver. AWARE se définit d’abord comme un centre de recherche, un partage effectif de celui-ci en temps réel. Car trop de temps a été perdu à penser que les artistes femmes n’existaient pas, qu’il y en avait si peu. Aujourd’hui, leur masse critique invite à écrire une autre histoire, avec d’autres mots, d’autres mouvements, d’autres avant-gardes.

E comme Étonnement, comme Énorme. S’adresser à tous les publics, y compris les non spécialistes, rester gratuit, c’est une gageure. Partager, transmettre, un objectif majeur et difficile. Exposition : sur le site d’AWARE, on les montre, ces œuvres, avec de nombreuses reproductions. L’équilibre entre texte et image, la présence du son, de l’animation, sont essentielles. »

Camille Morineau, Directrice générale d’AWARE

Villa Vassilief Chemin du Montparnasse – 21 Avenue du Maine 75015

Contact : http://awarewomenartists.com

Marie Docher