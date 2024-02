AWARE annonce les nommées au prix Nouveau Regard 2024 AWARE Villa Vassilieff Paris, mercredi 24 janvier 2024.

Depuis leur création en 2016, les prix AWARE portent une attention renouvelée sur les carrières d’artistes femmes et œuvrent pour une reconnaissance accrue de leur travail. 25 janvier – 6 mars 1

En 2024, pour la 8e édition des prix AWARE, deux prix seront attribués : le prix Nouveau Regard, récompensant une artiste en milieu de carrière et le prix d’honneur, attribué à une artiste justifiant de plus de 40 ans de carrière. Cette année, les quatre nommées pour le prix Nouveau Regard sont Malala Andrialavidrazana par Olivier Zeitoun, Laura Huertes Millan par Noelia Portela, Basma al-Sharif par Antoine Idier et Charwei Tsai par Simona Dvorák.

Récompenser le travail d’artistes femmes de la scène française, répondre au manque de visibilité en France et à l’étranger et mettre en lumière leurs œuvres comme la longévité de leurs carrières, au-delà des stéréotypes : tels sont les objectifs des prix AWARE. Par ces prix, l’association s’engage à soutenir les lauréates sur le long terme, par la mise en place de publications, d’expositions et d’aides à la production.

Malala Andrialavidrazana

Malala Andrialavidrazana est née à Madagascar où elle a grandi. Elle s’est installée à Paris à l’âge de 12 ans, nourrissant sa pratique en voyageant d’une terre à l’autre. Diplômée de l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette (1996), Andrialavidrazana a commencé sa carrière d’artiste en élargissant ses enquêtes sur Madagascar aux villes du Sud Global. La série qui en découle, d’Outre Monde (2003), a remporté le prix de la photographie de HSBC. Ses œuvres ont été exposées à l’international : au Bamako Encounters, Donwahi Foundation, Lagos Photo Festival, en Afrique ; Changjiang and Karachi biennials, Dhaka Art Summit, Para-Site, en Asie ; Herzliya Museum au Moyen Orient ; PAC Milano, Lyon et la Biennale de EVA Ireland, Centre Pompidou, Boghossian Foundation, en Europe ; la Fondation Clément au Caraïbe ; et Aperture, Art Institute of Chicago, Ford Foundation, aux États- Unis. La série la plus récente d’Andrialavidrazana, Figures, est composée de combinaisons visuelles qui mêlent photographie, collage, dessin et texte, ouvrant la voie aux nouvelles formes de narration et d’écriture de l’histoire. Malala Andrialavidrazana travaille actuellement sur une commande pour le Palais de Tokyo, à Paris.

Laura Huertes Millan

Laura Huertas Millán est une artiste, cinéaste et écrivaine colombienne basée en France. Elle est titulaire d’un doctorat de l’université PSL (programme SACRe) suivi au sein du Sensory Ethnography Lab (Harvard University). Plus de vingt rétrospectives de son œuvre ont été organisées à l’international. Ses films ont été présentés dans les principaux festivals de cinéma du monde et ont remporté des prix au Festival du film de Locarno, au FID-Marseille, à Doclisboa et à Videobrasil. Elle a présenté des expositions individuelles, entre autres, au MASP de São Paulo, à la Maison des Arts de Malakoff et au musée d’art moderne de Medellin. Ses films ont également été exposés et projetés au Centre Pompidou, au Jeu de Paume, au Guggenheim Museum de New York, à Times Art Berlin, et présentés dans des biennales telles que Liverpool, FRONT Triennial, Videobrasil, Videonale et Sharjah Biennial.

Basma al-Sharif

Née au Koweit en 1983 d’une famille palestinienne, Basma al-Sharif a grandi en France et aux États-Unis. Elle est diplômée de l’Université de l’Illinois, Chicago. Vivant et travaillant de manière nomade, elle s’est notamment installée à Gaza, à Paris, au Caire, à Los Angeles, à Amman et à Berlin. Elle a été professeure invitée au Fresnoy (en 2022-2023). Son travail a, entre autres fait l’objet d’expositions personnelles au Art Institute of Chicago, au SALT Galata à Istanbul, au Center for Contemporary Art de Glasgow, au Museum of Contemporary Art de Toronto ou encore à la Sharjah Art Foundation, Sharjah. Il a été montré dans de très nombreux festivals et biennales, et figure dans les collections de l’Art Institute of Chicago, du Fonds d’art contemporain de Paris, de la Fondation Kadist, du CNAP, du Frac Bretagne, de la Foundation Sharjah Art, de la Fondation Marcelino Botin ou encore du Frac Corse.

Charwei Tsai

Charwei Tsai est née en 1980 à Taipei, à Taiwan. Elle réside actuellement à Paris. Oscillant entre l’intime et l’universel, son travail articule des questionnements sur la relation entre l’homme et la nature. Elle fait appel aux motifs géographiques et sociaux par l’implication de connaissances spirituelles, ancestrales et scientifiques pour parler d’une union entre les espèces, les esprits et l’environnement. Cette union se traduit à travers des vidéos documentaires et contemplatives ou l’écriture calligraphique de mantras sur des supports divers et souvent vivants : arbres, tofus, champignons, feuilles de lotus… Le travail de Charwei Tsai a été, entre autres, exposé à la Biennale de Gwangju (2023) ; au sein de l’exposition In the Present Moment au Banff Art Centre, Canada (2023) ; ainsi que World Classroom au Mori Art Museum, Tokyo (2023) ; au Forum Climat au Centre Pompidou, Paris (2022) ; ou encore au Tate Modern, Londres (2022). Charwei Tsai est membre de l’Initiative for Practices and Visions of Radical Care et a contribué au projet radiophonique On Care and Resilience à la documenta fifteen de Kassel (2022). Les œuvres de Tsai figurent dans des collections publiques et privées, notamment à la Tate Modern de Londres, à la Queensland Art Gallery de Brisbane, au Mori Art Museum de Tokyo, à l’Asian Art Museum de San Francisco, à la M+ Collection de Hong Kong, à la Fondation Faurschou de Copenhague, à la Kadist Foundation de San Francisco, en France, à l’Institut d’art contemporain de Villeurbanne (Rhône-Alpes) et au FRAC Lorraine (France). Depuis 2005, Tsai publie également un journal semestriel intitulé Lovely Daze.

Les prix AWARE pour les artistes femmes ont été créés en 2016 dans le but de remédier au manque de parité des récompenses et prix d’art contemporain. Si la situation s’est améliorée ces dernières années, notamment pour les artistes émergentes qui bénéficient aujourd’hui de dispositifs d’aide, de promotion et de visibilité plus nombreux, les artistes femmes restent toujours largement sous-représentées parmi les artistes célébré·e·s. Soucieuse de poursuivre son engagement, AWARE a réorienté en 2022 son prix afin de mettre en lumière les artistes femmes en milieu de carrière, bien moins soutenues par des aides, bourses, salons, résidences et prix existants. Plus qu’une reconnaissance symbolique du chemin parcouru par ces artistes femmes, le Prix Nouveau Regard est une occasion d’ouvrir de nouvelles perspectives de développement de leur carrière et de promouvoir leur travail à l’international.

