Awa Ly : Safe and Sound – Saison Capellia Capellia, 18 novembre 2021, La Chapelle-sur-Erdre.

2021-11-18

Horaire : 20:30 22:00

Gratuit : non 12 € à 20 €BILLETTERIE :- www.sortiralachapellesurerdre.fr/capellia- à Capellia, chemin de Roche Blanche à La Chapelle sur Erdre – 02 40 72 97 58 – billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr (du mardi au vendredi 14h à 18h, le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h)

Chanson soul jazz. Fruit d’une longue maturation, ce nouvel album marque une étape importante dans le parcours de cette artiste intègre et d’une rare sensibilité. Non qu’il tranche avec l’esthétique qu’elle avait auparavant embrassée. Au contraire, il s’y ancre plus fortement, avec une présence et une assurance encore plus marquées. À son sujet, Awa évoque une “ambiance tribale, mystérieuse et mystique”, inspirée d’abord par la nature, les racines, la terre. Le folk acoustique se pare de blues, de métriques hypnotiques, de plaintes non appuyées mais profondes. Arthur H, Delgrès, Piers Faccini, Anne Paceo, Moh Kouyaté ont collaboré à cet album. Enfin, un quatuor à cordes enlace pour la première fois la voix vibrante et sensuelle d’Awa, plus grave, plus réfléchie et introspective qu’elle ne l’avait été jusqu’à présent. Voix : Awa Ly – Guitare : David Remy – Basse : Clement Landais – Batterie : Ismael Nobour – Claviers : Nirina Rakotomavo Durée : 1h30Dans le cadre de Jazz en phase, le parcours

Capellia adresse1} La Chapelle-sur-Erdre 44240

02 40 72 09 01 http://www.capellia.fr capellia@lachapellesurerdre.fr https://www.sortiralachapellesurerdre.fr/capellia