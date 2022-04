Awa Isoa + Miclow Kinz + Dario Della Noce + Barbytch L’intermediaire, 7 mai 2022, Marseille.

L’intermediaire, le samedi 7 mai à 21:00

On se retrouve samedi 7 mai à l’Intermédiare avec Awa Isoa [rap créole], Micklow Kinz [hip-hop], Dario Della Noce [rap] et Barbytch [DJ set : sang pour 100 gadjies] ! Viens tôt on tardera pas à commencer ! AWA ISOA [rap créole] Awa Isoa écrit comme on invoque, rappe comme on incante. Son premier album « Lumina » (Juin 2022) se pense comme une succession d’étapes dans un culte aux aïeux. Le rappeur y compose une mythologie intime et caribéenne dans laquelle les peuples natifs et ceux déportés rendent hommage à Manman Dlo, et dans laquelle le Miracle de Cyparis fait de l’ombre à celui de la Vierge Marie. « Lumina » est aussi ambivalent que la Foi d’un descendant d’esclaves. L’album est parsemé de sonorités électriques qui viennent, par moment, se mêler au Tambour Ka et au Cha-Cha traditionnel antillais. Le beatmaker Pépos et le percussioniste Stéphane Simon dressent ainsi l’autel face auquel la voix d’Awa Isoa résonne en créole, à la façon d’un prêche. « Lumina » est à écouter comme un son de chaînes venu troubler le réputé silence des cathédrales, promettant à qui veut l’entendre que les ancêtres ne meurent pas. Ils demeurent plus bruyants que jamais. [https://www.youtube.com/watch?v=7mSj2vcbYWs](https://www.youtube.com/watch?v=7mSj2vcbYWs) MICKLOW KINZ [Hip-hop] Parfaite imperfection du genre humain appartenant à la catégorie des canidés supérieur, son style se situe à la croisée de l’éclectisme (Rap, raggae, Trap, Rumba, Drill). En marge, de cette soirée en direct de l’intermédiaire, convie la communauté des gaulois refractaires et autres esprits mal animés à la découverte de son dernier EP “Youlou”. [https://www.youtube.com/watch?v=_3uuChEm2RI](https://www.youtube.com/watch?v=_3uuChEm2RI) DARIO DELLA NOCE [Rap] Chez lui c’est nowhere, chez lui c’est tout part, ça va pas très bien mais ça va pas trop mal. Mi Robert Plant Mi Thomas Shelby, Dario Della Noce ou Joker désarticulé. Buvez son venin ou barrez vous de la salle, mais sachez qu’il n’aime pas trop vos baskets. Après avoir commencé le rap en groupe, Dario sort 4 EP solo, dont le dernier en date : Labyrinthe. En 2021, il est sélectionné aux Inouïs du Printemps de Bourges, au Buzz Booster et au tremplin Orizon Sud. [https://www.youtube.com/watch?v=OEN6BcurTIM](https://www.youtube.com/watch?v=OEN6BcurTIM) BARBYTCH [mix amer : sang pour 100 gadjies] DJset rap, hip-hop, dancehall, reaggaton 100% gadjie ça rap vite, ça pose lourd, ça danse fort fort ! [https://urlz.fr/hCVl](https://urlz.fr/hCVl)

5€

♫♫♫

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



