AW YA KOULO MA LA (OUVREZ-GRANDS VOS OREILLES) Salle polyvalente à Juilly Juilly Catégories d’évènement: Juilly

Seine-et-Marne

AW YA KOULO MA LA (OUVREZ-GRANDS VOS OREILLES) Salle polyvalente à Juilly, 23 mars 2022, Juilly. AW YA KOULO MA LA (OUVREZ-GRANDS VOS OREILLES)

Salle polyvalente à Juilly, le mercredi 23 mars à 15:00

Le festival collabore avec Bakary Traore et Jérôme Jouannic à la création d’un spectacle mettant en scène un conte africain plein de rebonds ! Bakary vous contera les aventures du gros singe, du chat ou du bouc au son de la kora, du balafon et de la calebasse de Jérome. Chacune des histoires contée abordera des thèmes très variés (l’amitié, l’envie, la méchanceté, la solidarité) permettant de transmettre certaines valeurs de notre société formulées par des moralités. Rejoignez-les sous l’arbre à palabre pour un moment de partage et une expérience humaine à ne pas manquer ! Entrée libre sur réservation. Merc. 23 Mars – 15H – Salle polyvalente à Juilly Réservation : 01 60 44 79 49 Cette création à destination des médiathèques du territoire contentera un public familial à partir de 6 ans.

Entrée libre sur réservation

Un conte pour toute la famille ! Salle polyvalente à Juilly Juilly 77 Juilly Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T15:00:00 2022-03-23T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Juilly, Seine-et-Marne Autres Lieu Salle polyvalente à Juilly Adresse Juilly 77 Ville Juilly lieuville Salle polyvalente à Juilly Juilly Departement Seine-et-Marne

Salle polyvalente à Juilly Juilly Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/juilly/

AW YA KOULO MA LA (OUVREZ-GRANDS VOS OREILLES) Salle polyvalente à Juilly 2022-03-23 was last modified: by AW YA KOULO MA LA (OUVREZ-GRANDS VOS OREILLES) Salle polyvalente à Juilly Salle polyvalente à Juilly 23 mars 2022 Juilly Salle polyvalente à Juilly Juilly

Juilly Seine-et-Marne