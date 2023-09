Visite de l’agence AW² architecture & interiors, Paris AW² – Agence internationale d’architecture et de design Paris, 14 octobre 2023, Paris.

AW2 est une agence internationale d’architecture et d’intérieurs, basée à Paris. Avec des projets dans 40 pays différents, l’agence s’est construite une expérience reconnue internationalement pour la conception de projets à forte valeur ajoutée.

À l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, AW2 ouvre ses portes au public afin de faire découvrir l’agence et le métier d’architecte. Un parcours de visite du bureau parisien est proposé, avec plusieurs activités de découvertes sur les projets de l’agence.

AW² – Agence internationale d'architecture et de design 1 rue du Vieux Colombier 75006 Paris Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France 01 45 87 75 75 http://www.aw2.com https://www.instagram.com/aw2_architecture/;https://www.facebook.com/archwork2/;https://www.linkedin.com/company/architecture-workshop-2—aw-/

Reda Amalou, diplômé de l’« University of East London », fonde l’agence en 1997. Stéphanie Ledoux, diplômée de l’École Spéciale d’Architecture à Paris, le rejoint en 2000 et devient associée en 2003. Les deux associés mènent l’agence depuis et sont personnellement impliqués dans la conception architecturale de chaque projet.

Avec des projets dans 40 pays différents, l’agence s’est construite une expérience reconnue internationalement pour la conception de projets à forte valeur ajoutée. L’hôtellerie de luxe et les intérieurs hauts de gamme constituent aujourd’hui une part importante de son activité. D’autres typologies de programmes sont également développées telles que lycées, bureaux, logements…

Le travail de l’agence a été maintes fois primé avec notamment un MIPIM Best Hotel Award pour le Six Senses Condao, un Build Architecture Award pour « Best International Architecture & Design Studio – Paris » ainsi que quatre nominations au Grand Prix AFEX de l’Architecture Française à L’Export avec le Six Senses Condao au Vietnam, le Lycée Français d’Amman en Jordanie, Àni Private Resort & Art Academy au Sri Lanka, et Kasiiya Papagayo éco-lodge au Costa Rica.

Un projet chez AW² commence toujours par un questionnement. Il s’agit de définir le contexte du projet, et de déterminer ses ambitions en concertation avec le maître d’ouvrage. Dès le début de notre travail, nous mettons en question les conditions et les ambitions du projet afin d’éviter les idées préconçues, et ainsi nous permettre d’avoir une meilleure compréhension de la direction à suivre et de l’objectif à atteindre. Metro Saint-Sulpice, RER Luxembourg, Parking Saint-Sulpice

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T13:00:00+02:00

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00

AW2 ©Juan Jerez