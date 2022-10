Le Concert Spirituel | Le Sicilien ou l’Amor Peintre de Molière et Lully Centre Culturel Brassens Avrillé Catégories d’évènement: Avrillé

Comédie-ballet en un acte – 1h20 sans entracte Le Sicilien doit sa brièveté à sa place dans l’immense et somptueux Ballet des Muses, dont il n’était qu’une des quatorze « entrées » – mais la toute dernière, donc le « clou ». En à peine une heure, Molière et Lully se surpassent. Tous les codes de la comédie de cour y sont respectés : la place prioritaire de l’intrigue amoureuse dans le ton galant, le raffinement des modes d’expression, et, bien entendu, l’exaltation de l’excellence française ! Mais les deux complices, toujours experts dans l’art de savoir jusqu’où aller trop loin, n’hésitent guère à y mêler les joyeusetés de la farce (avec « turqueries » à la clé et divertissement burlesque en sabir), l’ironie quant aux prétendues caractéristiques nationales (y compris françaises…) et la poursuite de leurs recherches sur le genre. Molière, en particulier, y teste un mode d’écriture dramatique extrême. Sa prose – toujours musicale – atteint ici un raffinement unique dans son œuvre. Toute entière composée de vers blancs, d’échos et d’assonances, la langue assignée aux comédiens est en parfaite adéquation avec l’univers musical à laquelle elle s’intègre subtilement. Vincent Tavernier, mise en scène et direction artistique

Les Malins Plaisirs

Assistante à la mise en scène : Marie-Louise Duthoit Le Concert Spirituel, instrumentistes et chanteurs Marie-Geneviève Massé, chorégraphie

Cie de danse L’Eventail

Assistant à la chorégraphie : Olivier Collin Claire Niquet, décor

Erick Plaza-Cochet, costumes

Carlos Perez, lumières Avec

Clément Debieuvre, haute-contre

François Joron, taille

François Héraud, basse-taille Comédiens des Malins Plaisirs

Quentin-Maya Boyé ou Pierre-Guy Cluzeau, Don Pedre

Marie Loisel ou Jeanne Bonenfant, Isidore

Maxime Costa ou Laurent Prévôt, Adraste

Benoît Dallongeville ou Olivier Berhault, Hali Danseurs de la Cie de danse l’Eventail

Adeline Lerme, Marionnettiste / Marionnette / Zaïde

Artur Zakirov, Marionnettiste / Marionnette / Manipulateur Quatuor du Concert Spirituel

Nathalie Petibon, Renata Duarte, Johanne Maitre, Vincent Blanchard, flûtes et hautbois (en alternance)

Lucile Tessier, basson

Simon Waddell, Victorien Disse, Albane Imbs, théorbe (en alternance) Les représentations du Sicilien ou l’Amour peintre, sont dédiées à la mémoire de Laura Duthuillé, hautboïste au Concert Spirituel, disparue trop prématurément en janvier 2022. Centre Culturel Brassens Allée Georges Brassens, 49240 Avrillé 49240 Avrillé Maine-et-Loire vendredi 25 novembre – 20h30 à 21h50

