Avril Trio, 21 octobre 2022, .

Avril Trio



2022-10-21 21:00:00 – 2022-10-22

Avril revisite le répertoire West Coast des années 50 et plus particulièrement les thèmes de Jimmy Giuffre, Lennie Tristano et Gerry Mulligan. Tout en conservant le côté « chambriste » de cette musique, par la formation intime du trio et la finesse des arrangements, les trois musiciens proposent une relecture originale.

Ils mêlent habilement et sans complexe, le respect de la tradition et le langage contemporain en jouant sur les textures sonores, les modes de jeu et d’improvisation et les rythmes élaborés. En découme, une musique fraîche (cool, comme on dit sur la côte ouest), à la fois pleine de fantaisie et de rigueur mais surtout pleine de swing.

