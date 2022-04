Avril on danse – Stage de graff Théâtre Alphonse Daudet Coignières Catégories d’évènement: COIGNIERES

Théâtre Alphonse Daudet, le samedi 9 avril à 15:00

Avec Polo Nova – La Onda Artistique Un après-midi pour découvrir et participer à toutes les étapes de création d’un graff ! Polonova du collectif laondartistica vous propose pour commencer un échange sur l’esprit du graffiti art. Vous travaillez ensuite à la création d’une esquisse de la fresque, puis participez à la réalisation du graff sur support mural. _Parcours de Polonova_ En 1987, Polonova décide de s’unir avec quatre autres artistes autour d’une signature. Ensemble, ils créent le crew NCA (nouvelle conception artistique). Cette force de création leur permet de représenter cet art dans différents pays et institutions sous tout type de forme. En 1991, ils remportent le 1er prix au concours de graffiti art organisé par la ville d’ORSAY. Il expose en 1992 dans l’exposition Graffiti Art au Trocadéro, à Paris. Ils enchainent ensuite les collaborations avec les Francofolies de La Rochelle, la compagnie Black Blanc Beur. Après une longue période de réflexion Polonova continu d’explorer sa création inspirée par ce qu’il appelle son “NOVA CONCEPT” tout en préservant son authenticité héritée de la rue.

Tarifs : 4€ (habitant SQY) / 5€ (habitant hors SQY) – Sur réservation

Théâtre Alphonse Daudet 26 rue du Moulin à Vent 78310 Coignières

