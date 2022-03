Avril on danse – Spectalces “Cellule” + “Intro” Théâtre Alphone Daudet, 9 avril 2022, Coignières.

Avril on danse – Spectalces “Cellule” + “Intro”

Théâtre Alphone Daudet, le samedi 9 avril à 20:30

Une soirée et deux spectacles pour découvrir deux chorégraphes montantes de la scène chorégraphique hip-hop : Cellule de Nach et Intro de Mellina Boubetra **CELLULE** De Nach – Nach Van Van Dance Company Dans ce premier solo, Nach donne vie et forme à des personnages qui bouillent et se cachent en elle. Immergée dans des vidéos et images d’archives, elle amorce une étonnante métamorphose. Femme, homme, ombre, animal… Cette _Cellule_ renferme tous les possibles vers l’élévation. Dans cet autoportrait à fleur de peau, elle donne vie à des figures qui l’habitent et explore ses propres territoires clairs-obscurs. Issue du mouvement Krump, Nach n’a pas seulement intégré les codes des différentes pratiques, techniques et danses qu’elle a traversées ; elle en a aussi saisi les âmes, les respirations, les élans. **INTRO** De Mellina Boubetra – Cie ETRA _INTRO_ est un dialogue à trois, qui, se passant de mots, laisse place à la réalité du corps comme seul reflet du voyage introspectif. Cette discussion dansée laisse apprécier la complexité et la singularité de chacune des danseuses, dans sa façon de se mouvoir et d’exister. À mesure que les identités se révèlent, le regard posé sur elles change, le dialogue se façonne, se découd devient plus intense, les résonances plus claires. L’espace se charge des multiples énergies que traversent ces corps qui se répètent, s’ajustent et se transforment. On assiste à un immédiat sans cesse renouvelé à travers des mouvements précis, infusés de naturel, en dialogue avec une musique électronique en perpétuelle évolution. [TEASER](https://www.youtube.com/watch?v=hExhgnxXBPM) Dans le cadre de la manifestation Avril on danse. Un évènement proposé par La Commanderie, en partenariat avec le chorégraphe Iffra Dia et l’Espace Alphonse Daudet de Coignières. **Découvrez toute la programmation** [**ici**](https://lacommanderie.sqy.fr/fr/programme/temps-forts/avril-danse-hip-hop) — _Cellule_ Chorégraphie, danse, texte et image : Nach / Création lumière et décors : Emmanuel Tussore / Régie générale et son : Vincent Hoppe / Construction des décors : Boris Munger et Jean-Alain Van Coproducteurs : Espace 1789, Scène conventionnée danse – Saint-Ouen, Maison Daniel Féry – Nanterre, CDCN Atelier de Paris – Carolyn Carlson, Théâtre de Fresnes / Avec le soutien de La Maison des Métallos – Paris, La Scène nationale de Saint-Nazaire, le CN D – Pantin, le CCN de Roubaix, le CCN de La Rochelle – Cie Accrorap – Direction Kader Atto / Remerciement à Heddy Maalem and Marcel Bozonnet / Production : NACH VAN VAN DANCE COMPANY / Administration : Missions Culture, Marie-Anne Rosset et Sophie Cottet. Nach est artiste associée du CDCN – Les Hivernales d’Avignon dans le cadre du dispositif soutenu par le Ministère de la Culture. La Nach Van Van Dance Company bénéficie du soutien de l’Institut Français pour ses tournées à l’étranger. _INTRO_ Chorégraphie : Mellina Boubetra / Interprétation : Mellina Boubetra, Katia Lharaig, Allison Faye / Création lumière : Fabrice Sarcy / Régie lumière : Benoît Cherouvrier / Création musicale : Patrick De Oliveira Production : Cie ETRA / Production déléguée : Cie Art-Track / Coproduction : Prix HIP HOP GAMES 2018, Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines – La Villette | Le Flow – Ville de Lille | Summer Dance Forever – Hollande | Cie Victor B et Lezarts Urbains – Belgique | Centre Chorégraphique National Roubaix hauts-de-France – Sylvain Groud dans le cadre de l’accueil-studio | CCN de la Rochelle – Kader Attou | Pôle Pik – Bron | CCN de Créteil et du Val-de-Marne – Compagnie Käfig – direction Mourad Merzouki dans le cadre de l’Accueil Studio | Danse élargie 2020 | L’Avant-Scène – Théâtre de Colombes / Soutiens : Institut Français | ADAMI | DRAC Île de France | Ministère de la Culture / Partenaires : La Fabrique de danse | Collectif ZOOOM – Clermont Ferrand | La Manufacture – Incubateur chorégraphique Vendetta Mathea | Compagnie Dyptik | Trans’urbaines – Clermont Ferrand | La Briqueterie | Centre de développement chorégraphique national du Val-de-Marne | Théâtre Louis Aragon – Tremblay-en-France | Le Cendre – Salle les Justes Puy de Dôme | MJC TC de Colombes | CND Pantin / Prix et distinctions : Lauréat PRIX HIP HOP GAMES 2018 | Lauréat Trans’urbaines 2018 | Spectacle lauréat du Concours chorégraphique 2019 Prix CCN de Créteil – Festival Kalypso | Label Passerelles 2019

Tarif : 8€ – Sur réservation

Théâtre Alphone Daudet Coignières Yvelines



