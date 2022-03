Avril on danse hip-hop – Scène ouverte Théâtre Alphonse Daudet Coignières Catégories d’évènement: COIGNIERES

Yvelines

Avril on danse hip-hop – Scène ouverte Théâtre Alphonse Daudet, 10 avril 2022, Coignières. Avril on danse hip-hop – Scène ouverte

Théâtre Alphonse Daudet, le dimanche 10 avril à 17:00

**A l’Espace Alphonse Daudet de Coignières** Le temps d’un après-midi, découvrez les créations de trois jeunes compagnies hip-hop du territoire, aux côtés du chorégraphe Iffra Dia. _Exode_ Chorégraphe : Maria Mendy / Avec Capucine Boissonnet, Idriss Da Silva, Elodie Demontis, Stevie Jeanne, Déborah Lebec, Edène Maffiolo, Raphaël Mendy, Romuald Sellin, Camille Servolle, Mélissa Soyez, Mila Ugon _Réaction_ – Groupe B3 Junior Chorégraphe : Mathieu Raguel / Assistant chorégraphe : Boris Bodonon / Avec Tessa Raguel, Caroline Wolkom, Marie-Claire Mbemba _Back to Africa_ Chorégraphe : Iffra Dia / Avec : Kadia Ba, Grâce Corcher, Fanny Diallo, Fanny Fabre, Donya Gribias, Marie-Claire Mbemba, Hychma Mohamadi, Haminata Sow Dans le cadre de la manifestation Avril on danse. Un évènement proposé par La Commanderie, en partenariat avec le chorégraphe Iffra Dia et l’Espace Alphonse Daudet de Coignières. **Découvrez toute la programmation** [**ici**](https://lacommanderie.sqy.fr/fr/programme/temps-forts/avril-danse-hip-hop)

Gratuit – Sur réservation

Le temps d’un après-midi, découvrez les créations de trois jeunes compagnies hip-hop du territoire, aux côtés du chorégraphe Iffra Dia. Théâtre Alphonse Daudet 26 rue du Moulin à Vent 78310 Coignières Coignières Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-10T17:00:00 2022-04-10T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: COIGNIERES, Yvelines Autres Lieu Théâtre Alphonse Daudet Adresse 26 rue du Moulin à Vent 78310 Coignières Ville Coignières lieuville Théâtre Alphonse Daudet Coignières Departement Yvelines

Théâtre Alphonse Daudet Coignières Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coignieres/

Avril on danse hip-hop – Scène ouverte Théâtre Alphonse Daudet 2022-04-10 was last modified: by Avril on danse hip-hop – Scène ouverte Théâtre Alphonse Daudet Théâtre Alphonse Daudet 10 avril 2022 Coignières Théâtre Alphonse Daudet Coignières

Coignières Yvelines